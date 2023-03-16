Сборная РФ по футболу примет участие в розыгрыше чемпионата CAFA (Футбольной ассоциации Центральной Азии) среди мужчин. Об этом сообщает портал Sports.ru со ссылкой на представителя пресс-службы Федерации футбола Таджикистана Фаридуна Салиева.

По данным Sports.ru, турнир CAFA пройдет с 9 по 21 июня в столицах Кыргызстана и Узбекистана — Бишкеке и Ташкенте. При этом, уточняет издание, чемпионат CAFA среди национальных мужских сборных пройдет в 2023 году впервые. Ранее под эгидой Футбольной ассоциации Центральной Азии проводились турниры среди молодежных и женских сборных.

Участвовать в турнире CAFA будут семь сборных из стран региона: Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Россия. Заявлено участие и восьмой сборной, однако о том, из какой страны прибудет команда, организаторы пока не сообщили. Предположительно, восьмой станут футболисты из Казахстана.

Сборные поделят на две группы по четыре команды в каждой. Таким образом, все соперники на этой стадии сыграют по три матча. Победители групп встретятся в финале. Команды, ставшие вторыми в своих квартетах, поспорят за третье место в чемпионате, уточняет Sports.ru.

В Российском футбольном союзе заявили, что участие сборной РФ в турнире CAFA в данный момент еще обсуждается.

После начала войны в Украине международные федерации футбола ФИФА и УЕФА ввели санкции против РФ: российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных соревнованиях, в частности, УЕФА лишила Санкт-Петербург права на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2021/2022.

Как подчеркивает Sports.ru, санкции не мешают российским футболистам проводить товарищеские встречи со сборными Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В планах у национальной команды РФ также матчи со сборными Ирана и Ирака.