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Почему победа при Чанаккале так важна для всего мира?
Битва при Чанаккале (Галлиполи) — одно из важнейших событий не только турецкой истории, но и всего XX века. Победа османских войск в одном из крупнейших сражений Первой мировой войны стала основой сохранения и развития Турции. Ее героев ежегодно вспоминает вся страна. #trtнарусском #турция #чанаккале #дарданеллы #галиполи #ататюрк #победа #трт #новости #османы
Почему победа при Чанаккале так важна для всего мира? / Others
18 марта 2023 г.
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