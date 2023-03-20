ПОЛИТИКА
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США показали атаку истребителя РФ на дрон MQ-9 Reaper
Европейское командование Вооруженных сил США опубликовало видео перехвата российским Су-27 американского разведывательного беспилотника. После атаки тот упал в Черное море. Инцидент произошел утром 14 марта.По заявлению Пентагона, MQ-9 Reaper выполнял "обычные операции”, в то время как два российских Су-27 совершили "небезопасный и непрофессиональный перехват" беспилотника ВВС США. В российском Минобороны отрицают факт столкновения. #США #Россия #РФ #истребитель #дрон #MQ9Reaper #Су27 #беспилотник #маневр #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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20 марта 2023 г.
Истории
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