Поврежденный землетрясением мост снесло потоком воды

В Шанлыурфе потоком воды снесло мост, который был ранее частично поврежден во время двойного землетрясения 6 февраля на юго-востоке Турции. Проливной дождь вызвал сильнейшие наводнения в нескольких провинциях. Число погибших в результате схода селевых потоков на юго-востоке Турции возросло до 15 человек. По прогнозам метеорологов, дожди в провинциях Адыяман и Шанлыурфа продолжатся в течение двух дней. #TurkiyeQuakes #Турция #Шанлыурфа #Адыяман #землетрясение #мост #вода #наводнения #дождь #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian