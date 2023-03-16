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Поврежденный землетрясением мост снесло потоком воды
В Шанлыурфе потоком воды снесло мост, который был ранее частично поврежден во время двойного землетрясения 6 февраля на юго-востоке Турции. Проливной дождь вызвал сильнейшие наводнения в нескольких провинциях. Число погибших в результате схода селевых потоков на юго-востоке Турции возросло до 15 человек. По прогнозам метеорологов, дожди в провинциях Адыяман и Шанлыурфа продолжатся в течение двух дней. #TurkiyeQuakes #Турция #Шанлыурфа #Адыяман #землетрясение #мост #вода #наводнения #дождь #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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16 марта 2023 г.
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