Власти Турции развернули палаточные городки и контейнерные дома в более чем 500 локациях для размещения пострадавших от землетрясения на юго-востоке Турции, заявил вице-президент страны Фуат Октай.

Выступая на пресс-конференции в Управлении по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), Октай уточнил: палаточные городки развернули в 354 регионах. Всего установлено 437,6 тыс. палаток и 21,7 тыс. контейнерных домов, их разместили в 240 различных локациях.

Октай отметил: AFAD направил 30,8 млрд лир ($1,5 млрд) провинциям, пострадавшим от землетрясений, и еще 22,3 млрд лир ($1,1 млрд) государственным учреждениям и организациям.

«В зоне бедствия и за ее пределами, в палатках, контейнерных домах, общежитиях, гостиницах, пансионах, школах и других объектах в общей сложности мы разместили 2,19 млн наших граждан», — подчеркнул Октай.

Он добавил: свыше 1,37 млн человек в зоне бедствия получили 10 тыс. лир ($527) на семью в качестве материальной поддержки.

«Кроме того, 261,757 семей получили по 15 тыс. лир ($790 долларов США) в качестве помощи при переселении. Выплаты все еще продолжаются», — уточнил вице-президент.

В рамках кампании «‎Пусть мой дом будет вашим домом»‎ зарегистрировано более 15 тыс. домов. В них на данный момент размещены в общей сложности 6,9 тыс. граждан из пострадавших от землетрясения районов, отметил политик.

Поддержка рабочих и фермеров

В регионе работают 349 передвижных кухонь, трехразовым питанием обеспечены свыше 2,5 млн человек, сообщил Октай. Жителям региона оказывается психологическая помощь: ее получили уже свыше 1,03 млн человек в зоне землетрясения и 490,6 тыс. человек вне районов бедствия.

Помимо этого в пострадавших провинциях идет восстановление предприятий и промышленной базы региона. При необходимости прямо на площадках предприятий создаются контейнерные города для рабочих и их семей — это обеспечивает непрерывность производства.

Фуат Октай также отметил, что предприятия в зоне бедствия получили отсрочку по выполнению долговых обязательств на 1 год.

«В настоящее время создано 1450 рабочих мест в Кахраманмараше, 3595 в Малатье, 155 в Османие, 585 рабочих мест в Адыямане. Всего запланировано создать 8825 дополнительных рабочих мест»‎, — пояснил политик.

Во время действия режима чрезвычайного положения в пострадавших провинциях введен запрет на увольнение — для защиты рабочих мест. Государство помогло выплатить зарплаты рабочим в регионе с краткосрочным пособием за тот период, когда они не могли работать, отметил Октай.

На счета фермеров в пострадавшем регионе было переведено в общей сложности 1,4 млрд лир поддержки ($73 млн), в том числе 1,3 млрд лир на кормовую поддержку. Животноводам было предоставлено 16 тыс. тонн кормов и более 7 тыс. палаток для животных, уточнил вице-президент.

«Мы поддерживаем трудящихся в этот трудный момент, сознавая, что являемся социальным государством, и мы будем продолжать это делать», — подчеркнул Октай.

Он добавил: эксперты осмотрели 1,8 млн зданий в зоне бедствия и уже убрали почти 20% мусора.