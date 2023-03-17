ПОЛИТИКА
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Фредди убил 225 человек в Малави
Жители деревни Мтаучира на юге Малави, несмотря на продолжающиеся ливни, пытаются похоронить жертв оползня. По информации департамента по ликвидации последствий стихийных бедствий страны, по меньшей мере 225 человек погибло, 707 получили ранения и 41 пропал без вести. Циклон обрушился на Малави в ночь на 13 марта. Проливные дожди вызвали обрушения домов из-за многочисленных оползней. Шторм пронесся через Южную Африку второй раз за месяц. #Африка #Малави #циклон #Фредди #ливень #стихийноебедствие #могилы #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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17 марта 2023 г.
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