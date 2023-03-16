В Шанлыурфе ливни затопили знаменитый Бассейн пророка Ибрагима

В городе Шанлыурфе сильнейшие ливни затопили знаменитый водоем Балыклыгёль, известный еще как Бассейн пророка Ибрагима (библ. Авраам). Здесь находится мечеть Дошеме, также известная как мечеть Халиль ур-Рахман, которая была построена на воде более 800 лет назад. #trtнарусском #турция #шанлыурфа #новоднение #водоем #балыклыгёль #бассейнпророкаибрагима #мечетьДошеме #мечетьХалильУрРахман #тртнарусском #trtrussian #shorts #трт #новости