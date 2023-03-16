ПОЛИТИКА
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В Анкаре открылся внеочередной саммит Организации тюркских государств
Внеочередной саммит Организации тюркских государств начал работу в Анкаре. На встрече, проводимой в знак солидарности с Турцией в связи с пережитым землетрясением 6 февраля, обсудят вопросы расширения сотрудничества в борьбе со стихийными бедствиями и их последствиями. Также стороны обменяются мнениями по вопросам общей повестки дня. #Турция #ОТГ #саммит #Азербайджан #Венгрия #Казахстан #Кыргызстан #ТРСК #Туркменистан #Узбекистан #TurkiyeQuakes #землетрясение #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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16 марта 2023 г.
Истории
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