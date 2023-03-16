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Наводнение и сели на юго-востоке Турции
По меньшей мере 15 человек погибли, еще 4 считаются пропавшими без вести в провинциях Адыяман и Шанлыурфа на юго-востоке Турции из-за наводнений и схода селей, которые были вызваны сильнейшими ливнями. В поисках людей задействовано 300 спасателей, в том числе водолазы. Ведется эвакуация. От наводнения пострадали десятки жилых домов, административных зданий, повреждены транспортные средства. 6 февраля этот регион всколыхнули масштабные подземные толчки, унесшие жизни более 48 тыс. человек. #trtнарусском #наводнение #сели #адыяман #шанлыурфа #турция #тртнарусском #trtrussian #shorts
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16 марта 2023 г.
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