Наводнение и сели на юго-востоке Турции

По меньшей мере 15 человек погибли, еще 4 считаются пропавшими без вести в провинциях Адыяман и Шанлыурфа на юго-востоке Турции из-за наводнений и схода селей, которые были вызваны сильнейшими ливнями. В поисках людей задействовано 300 спасателей, в том числе водолазы. Ведется эвакуация. От наводнения пострадали десятки жилых домов, административных зданий, повреждены транспортные средства. 6 февраля этот регион всколыхнули масштабные подземные толчки, унесшие жизни более 48 тыс. человек. #trtнарусском #наводнение #сели #адыяман #шанлыурфа #турция #тртнарусском #trtrussian #shorts