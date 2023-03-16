15 марта глава сирийского режима Башар Асад провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает TRT World. Вместе с ним в Москву прибыли министры обороны и иностранных дел.

Это первый официальный визит Асада в РФ за 12 лет гражданской войны в Сирии. До этого поездки главы режима носили закрытый характер, о них сообщали постфактум. Такой, например, была поездка Асада в Москву 13 сентября 2021 года.

На встрече с Путиным Башар Асад заявил, что его визит открывает новый этап отношений РФ и Сирии. Российский лидер со своей стороны сказал, что находится в постоянном контакте с сирийским коллегой, а также отметил вклад двух стран «в борьбу с международным терроризмом».

В центре их переговоров — они продлились свыше трех часов — были украинский конфликт и восстановление Сирии после землетрясений 6 февраля.

Помимо этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что «‎тема сирийско-турецких отношений так или иначе будет сегодня затрагиваться».

В конце декабря 2022 в Москве прошли трехсторонние переговоры министров обороны Турции, России и сирийского режима.

Позиция Дамаска по конфликту в Украине и «сирийские добровольцы»

Сирийский режим один из немногих поддержал российское вторжение в Украину год назад. Уже 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала того, что российские власти называют «‎специальной военной операцией»‎, Башар Асад позвонил Путину, поддержал действия Москвы и осудил «‎западную истерию» вокруг этого.

Во время нынешнего мартовского визита в Москву сирийский президент повторил свои прошлогодние тезисы: Дамаск поддерживает Россию в ее конфликте с Украиной.

В практическом смысле поддержка позиции РФ выразилась в том, что Дамаск признал российскими территории Украины, захваченные Москвой с начала «‎спецоперации»‎.

Асад также заявил, что «сирийские добровольцы» могут отправиться воевать на стороне России в украинском конфликте.

«‎‎Если добровольцы отправятся туда, то не от сирийского государства — они обратятся напрямую к тем российским органам, которые занимаются этим вопросом, а мы знать об этом не будем»‎, — отметил глава режима.

11 марта 2022 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что свыше 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего Востока хотят приехать в Донбасс «для того, чтобы участвовать, как они считают, в освободительном движении». В марте того же года New York Times (NYT) сообщила, что сотни сирийских боевиков направляются к российским силам в Украине. По данным издания, вербовщики по всей Сирии составляют списки тысяч заинтересованных кандидатов. Однако доказательств участия представителей режима Асада в войне в Украине до сих не было.

Больше российского военного присутствия в Сирии

Башар Асад также заявил, что будет приветствовать любые российские предложения о создании новых военных баз и увеличении численности российских войск в Сирии. Он подчеркнул: российское военное присутствие в стране должно стать постоянным.

Россия вступила в сирийскую гражданскую войну на стороне Дамаска в 2015 году и обеспечила выживание сирийского режима, несмотря на требования Запада об отставке Асада на фоне конфликта в стране.

«Мы полагаем, что если у России есть желание расширить базы или увеличить их количество, то это вопрос технического или логистического характера. Если есть такого рода желание, то мы считаем, что расширение российского присутствия в Сирии — это хорошо, это послужит этой идее», — заявил Асад в интервью «РИА Новости‎»‎.

Москва и Дамаск, по его словам, имеют общий взгляд на вопрос расширения российских баз как в политическом, так и в военном ключе. При этом глава режима выразил уверенность, что военное присутствие России не должно быть временным и ограничиваться только борьбой с терроризмом.

«‎Мы говорим о международном балансе, и присутствие России в Сирии имеет значение, связанное с балансом сил в мире как страны, расположенной на Средиземном море»‎, — добавил Асад.

В августе 2015 года РФ и Сирия подписали соглашение о бессрочном размещении авиагруппы российских ВС на аэродроме Хмеймим в Латакии. Объект вместе с его инфраструктурой и необходимой территорией по соглашению сторон предоставлен в пользование России на безвозмездной основе.

В 2017 году Москва и Дамаск договорились о размещении в порту Тартус российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ на 49 лет. Предусматривается, что одновременно в порту могут находиться 11 российских военных кораблей, включая атомные. Соглашение может автоматически продлеваться на 25-летние периоды.

В январе 2023 года Минобороны РФ заявило, что Россия и Сирия восстановили военную авиабазу Аль-Джарра на севере Сирии для совместного использования.

Асад сказал, что Россия и Сирия планируют подписать соглашение об экономическом сотрудничестве в ближайшие недели.

Призыв к окончанию гегемонии США

Глава сирийского режима также призвал создать коалицию стран для противостояния гегемонии США в мире. По словам Асада, на России и КНР лежит особая ответственность в этом плане,

«‎‎Мы не можем сказать, что есть какое-то государство, которое остановит американскую агрессию, длящуюся как минимум три десятилетия с развала СССР или даже больше – со времен Корейской войны. Однако есть различные методы. Если мы говорим о политической деятельности, то необходима коалиция между рядом стран»‎, — заявил Асад.

Экономическое сотрудничество на фоне землетрясения

Помимо обсуждения военного сотрудничества и ситуации в Украине Асад и Путин также затронули экономические отношения двух стран. В частности, Башар Асад заявил, что Москва и Дамаск планируют реализовать 40 инвестиционных проектов в сферах энергетики, промышленности, строительства жилья и по вопросам транспорта.

По словам Асада, в течение ближайших недель Россия и Сирия подпишут соглашение об экономическом сотрудничестве. Каждый из 40 инвестпроектов будет рассматриваться и утверждаться отдельно.

Асад также поблагодарил РФ за помощь в устранении последствий разрушительных землетрясений 6 февраля, которые затронули Сирию и Турцию. МЧС РФ направило в зону бедствия на севере Сирии свыше 336 тонн гуманитарной помощи. Основные поисково-спасательные операции завершились 12 февраля, однако Москва продолжает поставки гуманитарных грузов. Так, 20 февраля борты МЧС МЧС РФ доставили в Дамаск еще 56 тонн помощи.

12 лет гражданской войны

Визит Башара Асада в Москву совпал по времени с трагической годовщиной: 15 марта исполнилось 12 лет с начала гражданского конфликта в Сирии. Как отмечает TRT World, с 2011 года до сих пор были убиты свыше 230 тыс. сирийцев, в том числе более 30 тыс. детей и 16 тыс. женщин. Помимо этого свыше 13 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.