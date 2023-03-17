Китай, вторая по величине экономика и военная держава в мире после США, стал самым большим противником гегемонии Вашингтона, пишет TRT World. В начале марта Пекин выступил посредником в неожиданном соглашении о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Ираном — двумя давними соперниками на Ближнем Востоке.

При Си Цзиньпине, который занимает пост президента страны уже беспрецедентные три срока подряд, Китай также стремится играть более активную роль в конфликте в Украине и не хочет оставаться в стороне.

Но в чем проявляется эта активная роль Пекина? Некоторые аналитики полагают, что Китай может сыграть роль миротворца в конфликте, в то время как другие указывают на недавние сообщения из Вашингтона, что председатель Си, возможно, готовится оказать военную помощь своему близкому другу Путину.

«Они серьезно рассматривают возможность оказания летальной помощи России», — заявил в прошлом месяце госсекретарь США Энтони Блинкен со ссылкой на источники в разведке страны. Китай опроверг утверждение Вашингтона, назвав его «спекуляцией».

Эксперты также сомневаются, что азиатский гигант сможет существенно вооружить Россию, поскольку Пекин не видит реальной выгоды в поставке тяжелых вооружений РФ — это приведет к еще большей конфронтации со странами Запада и может навредить коммерческим интересам КНР в Европе и США.

«Я ожидаю, что Китай будет очень осторожен в вооружении России. Я не ожидаю, что Коммунистическая партия Китая (КПК) начнет активную политику по отправке оружия», — считает Чарли Партон, известный эксперт по китайской политике и бывший первый советник ЕС по Китаю.

«Но не исключено, что какие-то небольшие количества китайских товаров попадут в Россию через посредничество китайских компаний. Даже если факты таких поставок будут преданы огласке, КПК будет отрицать информацию», — заявил Партон в беседе с TRT World.

Китай заявляет, что его экспорт оружия в Россию «строго соответствует» национальным законам и постановлениям о контроле за экспортными поставками страны, которые гарантируют, что «соответствующий экспорт проходит в соответствии» с национальной безопасностью КНР и ее международными интересами.

Уравновешивающая позиция Пекина

Андреас Криг, военный аналитик и старший преподаватель Школы исследований в области безопасности Королевского колледжа Лондона, также считает, что Китай будет придерживаться баланса в своей политике в отношении Украины, не поддерживая агрессивно Россию.

«Китай может подумать о том, как он может более активно поддерживать военные действия РФ, даже в военной сфере, но без прямой доставки смертоносной помощи», — заявил Криг TRT World.

Эксперт считает, что Китай предпочел бы более мягкие варианты поддержки — например, вложить инвестиции в российскую военную промышленность — нежели напрямую вооружать Москву против Киева.

«Они могли бы экспортировать в РФ чертежи (военных технологий) и свои ноу-хау, чтобы наладить производство некоторых (китайских) систем вооружений в России», — говорит Криг. При этом эксперт отмечает: это позволит Китаю сохранить «номинальное отмежевание» от военной поддержки России.

«Поэтому это, вероятно, более вероятный сценарий: Китай найдет способ избежать дальнейшего противодействия Западу, одновременно увеличивая свою поддержку военных и оборонных усилий в России», — уточняет Криг.

По мнению аналитика, китайцы не возражали бы против затягивания конфликта, следя за тем, чтобы война не прекращалась до поры до времени, поскольку текущий статус-кво выгоден Пекину. Криг поясняет: в этом смысле сохранение нейтралитета в конфликте в Украине в долгосрочной перспективе будет служить интересам Китая.

Эксперт добавляет: Россия и НАТО, яростные конкуренты Китая, истощают свои ресурсы в Украине для достижения своих целей. Конфронтация между Западом и Москвой на украинской территории предоставила Китаю хорошую возможность «продолжать делать все, что он хочет, наращивать свою армию и свое международное и глобальное влияние», отмечает Криг.

Хотя некоторые могут возразить, что китайцы, возможно, захотят немного склонить чашу весов в пользу России, если Москва окажется на грани провала или поражения в войне в Украине. Но в настоящее время это не так, заключает аналитик. В последние месяцы Россия, похоже, взяла верх в конфликте — от Бахмута до других восточноукраинских областей.

Подход «Давайте рискнем»

По словам Крига, против уравновешивающего действия Китая есть слабый аргумент в виде заявления американской разведки о том, что Пекин может занять конфронтационную позицию против западного альянса.

Эксперт указывает, что наиболее убедительным доказательством такого подхода может быть назначение ястребиного Вэя Фэнхэ новым министром обороны Китая. Вэй, который уже попал под санкции США за поставки оружия России, — далеко не типичный технократ с военным прошлым.

«Не было бы ничего удивительного, если бы он был кем-то, кто продвигал экспорт китайских систем вооружения в Россию или, по крайней мере, помогал россиянам создавать оружие внутри России», — говорит Криг. По его словам, Вэй Фэнхэ «очень конфронтационный», когда речь заходит о Западе, и «вероятно, он из тех, кто считает: «Давайте рискнем»».

Аналитик также полагает, что этот чиновник с такой ястребиной позицией может позволить КНР отправить китайские беспилотники в Россию.

«Очевидно, что это может изменить правила игры, особенно если эти дроны будут поступать в больших количествах», — говорит Криг. Россия уже приобрела много дронов-камикадзе у Ирана.

При министре со столь воинственным подходом Китай также может быть более восприимчивым к требованиям России, уточняет эксперт.

«Если война продолжится, у [президента РФ Владимира] Путина не будет другого выбора, кроме как требовать от Си оружия и боеприпасов. Это связано с тем, что российские промышленные мощности не могут справиться с истощением боевых потерь. Российской армии нужны боеприпасы, ракеты, танки и беспилотники», — считает Эдвард Эриксон, бывший профессор военной истории факультета военных исследований Университета морской пехоты.

В обмен на продажу оружия России КНР получит дешевую энергию со скидкой намного ниже фактической рыночной стоимости, и в результате, по словам Эриксона, «выиграют обе страны».

«Поражение России не идет на пользу Китаю, потому что оно позволит Америке перебросить вооруженные силы из Европы и Ближнего Востока в Тихий океан. Я думаю, что война будет продолжаться, поэтому Китай неизбежно вооружит Россию», — сказал Эриксон TRT World.

Но вооружение России сопряжено со значительными затратами и риском для Китая, поскольку, по словам Крига, это будет означать угрозу его торговым интересам с членами ЕС и НАТО.

По словам эксперта, это также подрывает статус мягкой силы Китая в мире, поскольку идет вразрез с миротворческим нарративом Пекина, в котором страна защищает суверенитет и территориальную целостность каждой отдельной страны.

Напав на Украину, Россия нарушила суверенитет Киева и аннексированных территорий — это нарушает международно-правовой принцип территориальной целостности.

Партон разделяет это мнение. «Американцы ясно дали понять: если будет обнаружено, что Китай или китайские компании поставляют оружие в Россию, будут введены санкции против тех, кто способствовал сделкам», — напомнил эксперт.

Однако Эриксон считает иначе.

«За исключением санкций, Запад практически ничего не может сделать, если Китай значительно вооружит Россию. Америка и ЕС уже ввели некоторые экономические санкции против Китая, и новые санкции нанесут Западу такой же ущерб, как и Китаю», — пояснил профессор.

Недавно рухнули сразу три крупных американских банка, что усилило неопределенность и выявило признаки потенциального глобального финансового кризиса. По словам Эриксона, помимо российско-украинского конфликта, мировая экономика уже пострадала от множества факторов.

«Поэтому любая реакция Запада на действия Китая будет в первую очередь критикой Си в СМИ и в ООН, а не реальными карательными действиями», — заключил Эриксон.