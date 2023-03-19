Сибирячка в 81 год катается на коньках и самостоятельно ведет хозяйство

Любовь Мореходова живет на берегу озера Байкал и в свой 81 год ежедневно проезжает по 4-8 км на коньках. К тому же пенсионерка в одиночку ухаживает за 14 коровами и телятами, а также несколькими десятками кур, собак и кошек. #trtнарусском #россия #байкал #пенсионерка #коньки #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #сибирь #каток #озеро #тртнарусском #trtrussian