ПОЛИТИКА
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Сибирячка в 81 год катается на коньках и самостоятельно ведет хозяйство
Любовь Мореходова живет на берегу озера Байкал и в свой 81 год ежедневно проезжает по 4-8 км на коньках. К тому же пенсионерка в одиночку ухаживает за 14 коровами и телятами, а также несколькими десятками кур, собак и кошек. #trtнарусском #россия #байкал #пенсионерка #коньки #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #сибирь #каток #озеро #тртнарусском #trtrussian
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19 марта 2023 г.
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