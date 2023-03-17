В Сальвадоре построили мегатюрьму для уличных банд

Около 2 тыс. заключенных перевели в крупнейшую тюрьму Латинской Америки, которую создали в Сальвадоре специально для членов уличных банд. Мегатюрьма рассчитана на 40 тыс. заключенных. Она была построена в течение 7 месяцев после того, как президент страны Найиба Букеле объявил в стране режим ЧП для усиления борьбы с преступностью. Тогда же парламент в несколько раз увеличил сроки наказания для участников ОПГ — до 20-30 лет. #trtнарусском #сальвадор #мегатюрьма #заключенные #найибабукеле #тртнарусском #trtrussian