ПОЛИТИКА
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В Элязыге сели отрезали от внешнего мира сразу несколько населенных пунктов
В провинции Элязыг сразу 5 деревень оказались отрезанными от внешнего мира селевыми потоками, которые перекрыли дороги толстым слоем грязи. На некоторые участки сошли оползни и обвалились гигантские куски скал. Сейчас там работают бригады транспортных служб, которые расчищают дороги. #trtнарусском #турция #элязыг #дороги #сель #потоп #новоднение #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #трт #новости #shorts
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17 марта 2023 г.
Истории
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