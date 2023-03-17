В Элязыге сели отрезали от внешнего мира сразу несколько населенных пунктов

В провинции Элязыг сразу 5 деревень оказались отрезанными от внешнего мира селевыми потоками, которые перекрыли дороги толстым слоем грязи. На некоторые участки сошли оползни и обвалились гигантские куски скал. Сейчас там работают бригады транспортных служб, которые расчищают дороги. #trtнарусском #турция #элязыг #дороги #сель #потоп #новоднение #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #трт #новости #shorts