Эрдоган: мы не успокоимся, пока Украина и Россия не договорятся

Турция приложит все усилия для международного признания Турецкой Республики Северного Кипра и разрешения военного конфликта в Украине, заявил Реджеп Тайип Эрдоган на внеочередном саммите Организации тюркских государств. #ОТГ #Эрдоган #Турция #РеджепТайипЭрдоган #Азербайджан #Казахстан #Кыргызстан #Узбекистан #Венгрия #Туркменистан #ТРСК #TurkiyeQuakes #землетрясение #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian