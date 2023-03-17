17 марта 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Эрдоган: мы не успокоимся, пока Украина и Россия не договорятся
Турция приложит все усилия для международного признания Турецкой Республики Северного Кипра и разрешения военного конфликта в Украине, заявил Реджеп Тайип Эрдоган на внеочередном саммите Организации тюркских государств. #ОТГ #Эрдоган #Турция #РеджепТайипЭрдоган #Азербайджан #Казахстан #Кыргызстан #Узбекистан #Венгрия #Туркменистан #ТРСК #TurkiyeQuakes #землетрясение #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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