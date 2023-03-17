Путин: Западу придется покупать в России репу

Возможностей для развития бизнеса в России после ухода из страны западных компаний стало еще больше, и отечественные предприниматели не должны упускать этот момент, уверен президент РФ Владимир Путин. Также он предложил западным странам, которые сами столкнулись с нехваткой продуктов, закупать репу в России. #trtнарусском #Путин #Россия #РФ #бизнес #репа #продукты #ВладимирПутин #тртнарусском #trtrussian