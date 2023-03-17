В Киеве почтили память жертв ударов по Мариупольскому театру

В Киеве перед зданием оперного театра выложили белой лентой надпись «ДЕТИ» в память о погибших год назад во время взрыва Мариупольского драмтеатра. Местные жители использовали подвал здания как укрытие. По данным украинской стороны, там погибли не менее 300 человек. Точное число жертв до сих пор неизвестно.Киев обвинил ВС РФ в нанесении 16 марта 2022 г. авиационного удара по Донецкому областному драматическому театру в Мариуполе, где укрывались до 1 200 человек. Удар резко осудили ОБСЕ и Amnesty International. Москва, со своей стороны, неоднократно отрицала причастность к случившемуся. #trtнарусском #украина #киев #мариуполь #драмтеатр #дети #авиаудар #Россия #нетвойне #российскийавиаудар #преступление #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #трт #новости #shorts