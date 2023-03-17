ПОЛИТИКА
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Во Франции полиция применила слезоточивый газ и водометы против противников пенсионной реформы
В Париже полицейские применили для разгона митинга водометы и слезоточивый газ. Около 7 тыс. человек вышли на протесты против реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Ранее премьер-министр Элизабет Борн использовала специальную процедуру, чтобы провести законопроект без голосования. #trtнарусском #франция #париж #протест #водометы #протесты #трт #новости #полиция
париж / Others
17 марта 2023 г.
Истории
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