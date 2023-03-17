ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Бывшего мэра Екатеринбурга посадили за чужой пост в соцсетях?
Бывшего мэра Екатеринбурга, оппозиционера Евгения Ройзмана, арестовали на 14 суток за пост в социальной сети, где демонстрируется экстремистская символика. Сам Ройзман утверждает, что не имеет никакого отношения к публикации ролика и вообще не пользуется «ВКонтакте», где произошло правонарушение. #trtнарусском #россия #екатеринбург #оппозиционер #ройзман #арест #пост #экстремизм #правонарушение #мэр #ЕвгенийРойзман #поствсоцсетях #правонарушение #суд #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #тртнарусском #trtrussian
trtrussian / Others
17 марта 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us