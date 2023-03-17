Бывшего мэра Екатеринбурга посадили за чужой пост в соцсетях?

Бывшего мэра Екатеринбурга, оппозиционера Евгения Ройзмана, арестовали на 14 суток за пост в социальной сети, где демонстрируется экстремистская символика. Сам Ройзман утверждает, что не имеет никакого отношения к публикации ролика и вообще не пользуется «ВКонтакте», где произошло правонарушение. #trtнарусском #россия #екатеринбург #оппозиционер #ройзман #арест #пост #экстремизм #правонарушение #мэр #ЕвгенийРойзман #поствсоцсетях #правонарушение #суд #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #тртнарусском #trtrussian