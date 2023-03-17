Президент Финляндии прибыл в Турцию на переговоры о НАТО

В Турцию c официальным визитом прибыл глава Финляндии Саули Ниинисте. У президентского комплекса в Анкаре его встречал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Сообщается, что президенты проведут переговоры один на один и обсудят все аспекты турецко-финских отношений. Кроме того, они обменяются мнениями по заявке Финляндии о вступлении в НАТО. #trtнарусском #финляндия #турция #НАТО #СаулиНиинисте #РеджепТайипЭрдоган #Эрдоган #ВступлениеВНАТО #тртнарусском #trtrussian #shorts