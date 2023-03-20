США оценивают целесообразность разведывательных миссий с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в черноморском регионе. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам собеседников канала, в Пентагоне «‎взвешивают стоимость и целесообразность‎» разведывательных полетов после инцидента с БПЛА MQ-9 Reaper — дрон упал в международных водах Черного моря 14 марта при невыясненных обстоятельствах.

Как ранее писал TRT на русском, командование Вооруженных сил США утверждает, что два российских Су-27 перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над международными водами в Черном море. По данным американских военных, один из истребителей РФ задел винт беспилотника. Из-за этого, как утверждают США, американские военные были вынуждены затопить дрон.

Россия отрицает обвинения в свой адрес. По версии Минобороны РФ, беспилотник «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

CNN подчеркивает: американские военные изучают маршруты полетов своих БПЛА и оценивают, каким образом снизить риск военной конфронтации с Москвой.

При этом, уточняет телеканал, ряд чиновников в Пентагоне полагают, что прекращение полетов американских БПЛА над Черным морем негативно скажется на сборе разведданных, связанных с войной в Украине. При этом у США «‎‎есть альтернативные возможности по сбору данных при помощи спутников»‎, отмечают собеседники СNN.

На время проведения анализа полеты беспилотников не будут прекращены, подчеркивает канал. По его данным, сразу после инцидента с MQ-9 военные США направили в район Черного моря аналогичный БПЛА для изучения района, где упал беспилотник. Кроме того, в ближайшие дни Вашингтон планирует направить в район Черного моря еще один беспилотник, передает CNN.

Полеты над американскими базами в Сирии

Помимо региона Черного моря противостояние РФ и США выходит на новый уровень и в Сирии. Глава CENTCOM Майкл Курилла сообщил Конгрессу о продолжающемся «агрессивном» поведении российских пилотов после того, как над Черным морем был сбит американский беспилотник MQ-9. По его словам, боевые летчики ВВС РФ в последние несколько недель все чаще летают на оснащенных вооружением штурмовиках над американскими базами в Сирии. Это, как считают официальные лица Пентагона, — часть более широкой схемы преднамеренных провокаций.

«Они пролетают над нашими базами с помощью штурмовиков с оружием на борту, пытаясь вызвать провокацию», — заявил Курилла.

Это взаимодействие генерал оценил как «небезопасное, непрофессиональное и не такое, какое мы ожидаем от профессиональных (летчиков) военно-воздушных сил».

«Они хотят попытаться пересмотреть протоколы разрешения конфликтов и нарушают их каждый день», — уточнил генерал.

Растет вероятность столкновения

В начале марта заместитель командующего всеми американскими силами на Ближнем Востоке генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич сообщил, что российские самолеты часто летают парами — один штурмовик, например Су-24 или Су -34 в сопровождении воздушного истребителя типа Су-35.

«Мы их перехватываем, следим за ними и следим за тем, чтобы они не подвергали риску наши силы на земле», — уточнил Гринкевич. При этом он добавил, что российские самолеты «не просто пролетают».

«Они входят в воздушное пространство, в котором номинально, согласно протоколам деконфликтной ситуации, в основном работаем мы, а не россияне», — пояснил генерал.

Полеты неоднократно заставляли американских военных звонить своим российским коллегам в Сирии по общей телефонной линии для устранения конфликтов — процесс, предназначенный для снижения риска враждебных стычек между двумя военными державами.

Заместитель главы CENTCOM также выразил обеспокоенность в связи с тем, что российские дроны-разведчики пролетают вблизи позиций США в Сирии.

В начале 2018 года боевики поддерживаемого Ираном ополчения вместе с отрядом российских наемников атаковали американскую базу в восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Никто из военного персонала США не пострадал. Последовавшие за этим американские авиаудары по позициям иранских и российских наемников унесли жизни сотен человек. С тех пор российские силы воздерживаются от атак на американских военных в Сирии.