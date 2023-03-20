Представители так называемой Ливийской национальной армии (ЛНА) сообщили, что обнаружили 2,5 тонны урана, о пропаже которых ранее заявили в Международном агентстве по атомной энергетике (МАГАТЭ), пишет TRT World.

Халед аль-Махджуб, глава медиа-подразделения полевого командира ЛНА Халифы Хафтара, 16 марта уточнил: они обнаружили 10 недостающих емкостей с радиоактивными материалами.

По его словам, емкости с ураном удалось обнаружить недалеко от границы с Чадом, «всего в пяти километрах» от того места, где они хранились, в районе Себха на юге Ливии, в 660 км от Триполи.

«Ситуация находится под контролем. МАГАТЭ проинформировано», — уточнил Махджуб в беседе с AFP. Чиновник предположил, что контейнеры были украдены, а затем брошены «группировкой из Чада, которая полагала, что это оружие или боеприпасы».

16 марта агентство AFP сообщило о конфиденциальном документе МАГАТЭ, в котором говорится, что 2,5 тонны урана пропали с ливийского объекта в Себхе и «могут представлять радиологический риск». Агентство сообщило государствам-членам, что концентрат урановой руды располагался на участке, не находящемся под контролем правительства — потому требуется сложная логистика, чтобы добраться до него.

СМИ отмечали: каждую тонну урана — при наличии соответствующих технологий — можно переработать в 5,6 кг материалов оружейного качества, необходимых для получения ядерного оружия.

Позже МАГАТЭ уточнило, что ему известно о сообщениях СМИ о находке пропавших тонн урана, агентство работает над проверкой материалов.

Ситуация в Ливии

ЛНА под командованием полевого командира Хафтара вела войну с западными силами с 2014 по 2020 год и начала наступление на Триполи в 2019 году, чтобы попытаться взять под контроль признанное ООН правительство.

Вспышка конфликта завершилась соглашением о прекращении огня, однако политический процесс, направленный на воссоединение Ливии, застопорился. Восточные группировки с центром в Бенгази отвергают легитимность международно признанной администрации в Триполи.

В конфликте ЛНА поддерживала российская ЧВК «‎Вагнера‎», которая, по данным группы экспертов ООН, в 2020 году развернула в Ливии до 1200 своих боевиков. В рядах ЛНА также сражались боевики из Чада.

В 2003 году Ливия при тогдашнем лидере Муаммаре Каддафи отказалась от своей программы создания ядерного оружия, хотя ранее и получила центрифуги, способные обогащать уран, а также информацию о конструкции ядерной бомбы. Большого прогресса в создании бомбы страна тогда не добилась, уточняет TRT World.

По различным данным, ливийские власти за период правления Каддафи (1969 - 2011 годы) накопили около 1 тыс. тонн уранового концентрата. В 2009 году международные инспекторы вывезли последние запасы обогащенного урана из Ливии. Однако, по данным ООН, в 2013 году в Себхе хранили порядка 6,4 тыс. баррелей уранового концентрата.

Ливия находится в состоянии конфликта с тех пор, как в 2011 году при поддержке НАТО было свергнуто правительство Каддафи. С 2014 года страна фактически разделилась на соперничающие восточные и западные фракции, последний крупный конфликт между ними закончился в 2020 году.