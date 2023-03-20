Турция представила пакет финансовой поддержки строительной отрасли. Лимит государственных кредитов по программе преобразования городов в сейсмоактивных зонах будет увеличен с 600 тыс. лир ($31,5 тыс) до 1,2 млн лир ($63 тыс.). Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на заявление министра окружающей среды Турции, урбанизации и изменения климата Мурата Курума.

Политик уточнил: срок погашения кредита составит 10 лет, процентная ставка — 0,79%. 840 базисных пунктов стоимости финансирования будет покрываться за счет средств Министерства казначейства и финансов, отметил Курум.

Помимо этого власти окажут поддержку подрядчикам и компаниям-производителям жилья, участвующим в программе преобразования городов — меры включают систему гарантий от казначейства Турции для получения доступа к финансированию на льготных условиях.

«Впервые мы даем стимулы подрядчикам, которые будут проводить городские преобразования. Мы предлагаем кредиты до 250 млн лир ($13,5 млн) с 12-месячным льготным периодом и 48-месячным сроком погашения», — подчеркнул Курум.

По словам министра, работа по строительству новых сооружений и преобразованию городов продолжается быстрыми темпами, и в этом контексте правительство Турции предоставляет все соответствующие возможности финансирования.

Нынешний пакет поддержки направлен на ускорение городских преобразований и лучшую подготовку к возможным стихийным бедствиям населенных пунктов, расположенных в опасных зонах или подверженных риску землетрясения.

Как ранее сообщал TRT на русском со ссылкой на заявление министра Курума, в зоне землетрясения на юге Турции были серьезно повреждены или должны быть немедленно снесены 232 тыс. зданий.

Власти также планируют расселить порядка 1,5 млн жилых домов в Стамбуле, чтобы снизить риск в случае возможного землетрясения. Программа рассчитана на пять лет.

«‎‎Свыше 70% территории Турции расположено в сейсмически опасных зонах. Один из таких районов — Стамбул. В городе в течение пяти лет планируется расселить 1,5 млн жилых домов. По 500 тыс. новых домов будет возведено в европейской и азиатской частях города, столько же построят на месте прежних строений»‎, — уточнил Курум.

В течение одного года турецкие власти планируют завершить строительство приоритетных резервных территорий в 11 провинциях, пострадавших от землетрясения, а затем застроить внутренние районы городов, пояснил министр.

Условия кредита и процентные ставки

В рамках пакета процентная ставка составит 1,49%, но с государственной поддержкой бенефициары будут платить меньше, уточняет «‎Анадолу»‎.

Так, по кредитам на жилищное строительство со сроком погашения 10 лет процентная ставка, выплачиваемая бенефициаром при покупке первого жилья, составит 0,79%. Ставка государственного взноса будет применяться в размере 0,70%.

Процентная ставка, подлежащая уплате бенефициаром (максимум 3 млн лир) при покупке последующих домов составит 0,89%. Ставка государственного взноса будет применяться в размере 0,60%. По жилищному кредиту бенефициар будет платить 0,79%, а государство возьмет на себя 0,70%.

Сумма процентов, подлежащих уплате бенефициаром, составит 1,09%, а вклад государства составит 0,40% в ссудах на строительство предприятий. Они будут предлагаться с 7-летним сроком погашения для сумм до 800 тыс. лир, и ссудах на приобретение до 350 тыс. лир.

Согласно полученной информации, прием заявок в государственных банках начнется на следующей неделе. Позже ожидается присоединение к системе частных банков. Заявку на получение кредита можно подать в течение 3 лет после сноса нынешнего жилья в рамках программы обновления городов в сейсмоопасных зонах.