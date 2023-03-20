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Эрдоган поужинал в Балыкесире с пострадавшими от землетрясения
Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Балыкесире с пострадавшими от землетрясения. Президент Турции подтвердил намерение правительства в течение года во всех 11 провинциях построить новые дома.Ранее Эрдоган заявлял, что в зоне бедствия планируется возвести 488 тыс. новых домов.В результате землетрясения 6 февраля в Турции погибло около 50 тыс. людей. Еще почти 3 млн человек обратились за медицинской помощью. #Эрдоган #Балыкесир #РеджепТайипЭрдоган #президентТурции #ужин #безкомментариев #TurkiyeQuakes #Турция #землетрясение #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #shorts
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20 марта 2023 г.
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