Эрдоган поужинал в Балыкесире с пострадавшими от землетрясения

Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Балыкесире с пострадавшими от землетрясения. Президент Турции подтвердил намерение правительства в течение года во всех 11 провинциях построить новые дома.Ранее Эрдоган заявлял, что в зоне бедствия планируется возвести 488 тыс. новых домов.В результате землетрясения 6 февраля в Турции погибло около 50 тыс. людей. Еще почти 3 млн человек обратились за медицинской помощью. #Эрдоган #Балыкесир #РеджепТайипЭрдоган #президентТурции #ужин #безкомментариев #TurkiyeQuakes #Турция #землетрясение #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian #shorts