Канада предложила США, Южной Корее и Японии создать четырехсторонний формат сотрудничества по аналогии c QUAD для противодействия РФ и Китаю. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает японское агентство Kyodo.

Собеседники издания уточнили: Оттава предложила идею союза японскому премьер-министру Фумио Кисиде, когда тот посещал в январе этого года Канаду. По данным агентства, канадская сторона утверждает: эта мера позволит укрепить связи между странами, «‎‎принадлежащими к либерально-демократическому лагерю» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Предложенный Оттавой формат напоминает четырехсторонний диалог по безопасности между Австралией, Индией, США и Японией (QUAD) — он изначально также был создан для противодействия КНР. По аналогии с QUAD Оттава хочет в сотрудничестве с партнерами продвигать «‎‎универсальные ценности, такие как демократия, верховенство права и права человека»‎, решать вопросы изменения климата и другие глобальные проблемы, пишет Kyodo.

Агентство отмечает: в Вашингтоне положительно отреагировали на идею Оттавы. В Японии, по данным издания, сообщили, что для реализации концепции потребуется время. Возможно, причина столь осторожной реакции Токио — отношения между Японией и Южной Кореей, которые обострились в последние годы из-за разногласий по историческим вопросам. В марте Сеул предложил план нормализации отношений, после чего Токио посетил южнокорейский президент Юн Сок Ёль, поясняет Kyodo.

Предложение Канады, предполагает японское агентство, будет обсуждаться на саммите G7 — он пройдет в мае в Хиросиме. Южная Корея, в отличие от Канады, США и Японии, не входит в «‎‎семерку»‎, однако Токио намерен пригласить на это мероприятие южнокорейского лидера.

Напряженные отношения Китая и Канады

Как ранее писал TRT на русском, напряженность между Оттавой и Пекином в последние несколько лет нарастала из-за противоречивых политических шагов друг против друга.

Канада критикует то, как Пекин обращается с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, а также несправедливую торговую практику КНР в отношении Оттавы.

В 2018 году в Канаде была арестована глава китайской технологической компании Huawei Мэн Ваньчжоу — ей было предъявлено обвинение в «заговоре с целью обмана нескольких международных организаций». В ответ КНР арестовал двух граждан Канады по подозрению в шпионаже. Эпопея закончилась обменом задержанными.

В 2019 году Канада уволила нескольких исследователей во главе с Цю Сянго, работающих в Национальной лаборатории микробиологии (NML) из-за возможного «нарушения политики». В 2022 году канадские власти также арестовали Юшеня Вана, сотрудника Hydro-Quebec, за якобы нелегальную работу на китайские учреждения.