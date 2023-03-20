Россия направила в Турцию аэромобильный госпиталь для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на заявление посольства РФ в Анкаре.

«Больница будет развернута в районе Эрзин провинции Хатай», — говорится в сообщении дипмиссии в Telegram.

По официальным данным, более 49,5 тыс. человек погибли в Турции в результате землетрясений магнитудой 7,7 и 7,6, произошедших 6 февраля. В зоне бедствия оказались 13,5 млн человек. Подземные толчки, за которыми последовали тысячи афтершоков, ощущались в 11 провинциях юго-востока Турции и в соседних странах — Сирии, Ливане и др. Регион Хатай сильнее других пострадал от землетрясений и афтершоков.

МИД Турции 7 марта сообщил, что всего в пострадавших регионах 16 стран развернули 34 полевых госпиталя на пострадавших от землетрясений территориях. В страну доставлено 179 655 палаток, 2076 жилых контейнеров.

Как ранее сообщал TRT на русском, в первые же дни после удара стихии МЧС РФ направило в Турцию врачей и спасателей для разбора завалов. В зону бедствия вылетели три борта МЧС со 150 сотрудниками поисково-спасательных служб. Они развернули в пострадавшем районе полевой госпиталь вместе с медицинской бригадой. Помимо этого, МЧС России направляло в Турцию пожарный самолет для тушения пожара, вспыхнувшего в порту Искендеруна от подземных толчков.

Посол Турции в Москве Мехмет Самсар 15 февраля в беседе с «‎Анадолу»‎ сообщил, что Минобороны РФ на двух самолетах отправило в зону бедствия 500 палаток, 9 тыс. спальных мешков и 9 тыс. кроватей.