ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
О чем Путин говорил с жителями Мариуполя?
Президент России Владимир Путин посетил разрушенный Мариуполь в Донбассе. Пресс-служба Кремля сообщила, что он прилетел на вертолете, а по городу передвигался на автомобиле. Соответствующие видео также опубликовали российские СМИ. Скептики в социальных сетях ищут доказательства того, что Путина в Мариуполе не было. #Россия #Путин #президент #Мариуполь #война #Украина #Гаага #ордер #ВладимирПутин #президентРоссии #ордернаарест #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
trtrussian / Others
20 марта 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us