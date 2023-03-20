О чем Путин говорил с жителями Мариуполя?

Президент России Владимир Путин посетил разрушенный Мариуполь в Донбассе. Пресс-служба Кремля сообщила, что он прилетел на вертолете, а по городу передвигался на автомобиле. Соответствующие видео также опубликовали российские СМИ. Скептики в социальных сетях ищут доказательства того, что Путина в Мариуполе не было. #Россия #Путин #президент #Мариуполь #война #Украина #Гаага #ордер #ВладимирПутин #президентРоссии #ордернаарест #информер #информертртнарусском #информерtrtнарусском #информерtrtRussian #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian