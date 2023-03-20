Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры?

В Москву прибыл Си Цзиньпин. Это девятый визит председателя КНР в Россию с 2013 года. По словам экспертов, эта зарубежная поездка может означать поддержку Китаем России для противодействия влиянию США в мире. С начала года торговый оборот между соседями и партнерами достиг 34 млрд долларов. #trtнарусском #китай #россия #партнеры #СиЦзиньпин #сша #торговля #тртнарусском #trtrussian