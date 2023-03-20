ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры?
В Москву прибыл Си Цзиньпин. Это девятый визит председателя КНР в Россию с 2013 года. По словам экспертов, эта зарубежная поездка может означать поддержку Китаем России для противодействия влиянию США в мире. С начала года торговый оборот между соседями и партнерами достиг 34 млрд долларов. #trtнарусском #китай #россия #партнеры #СиЦзиньпин #сша #торговля #тртнарусском #trtrussian
trtrussian / Others
20 марта 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us