ПОЛИТИКА
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Мировые звезды выразили поддержку Турции после землетрясения
Управление по связям с общественностью Турции запустило кампанию «We stand with Türkiye», чтобы продемонстрировать глобальную солидарность после катастрофы века. Известные деятели, в том числе глава ООН Антонио Гутерриш, Морган Фриман и Аамир Хан, присоединились к кампании с видеообращениями. #westandwithTürkiye #поддержка #WestandwithTürkiye #безкомментариев #TurkiyeQuakes #Турция #землетрясение #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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20 марта 2023 г.
Истории
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