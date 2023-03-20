Мировые звезды выразили поддержку Турции после землетрясения

Управление по связям с общественностью Турции запустило кампанию «We stand with Türkiye», чтобы продемонстрировать глобальную солидарность после катастрофы века. Известные деятели, в том числе глава ООН Антонио Гутерриш, Морган Фриман и Аамир Хан, присоединились к кампании с видеообращениями. #westandwithTürkiye #поддержка #WestandwithTürkiye #безкомментариев #TurkiyeQuakes #Турция #землетрясение #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian