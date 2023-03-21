Землетрясения 6 февраля повлияли на учебную жизнь студентов и процесс подготовки к экзаменам. Студенты, чьи дома были разрушены или сильно повреждены в результате подземных толчков, пытаются избавиться от негативных последствий трагедии и готовятся к весенним экзаменам, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Некоторые дети из семей, поселившихся в палаточном городке рядом со стадионом «Хатай», прилагают огромные усилия, чтобы продолжить обучение и подготовку к поступлению, прерванную землетрясением, отмечает издание.

Молодые люди, мечтающие стать полицейскими или учителями физкультуры, готовятся к экзаменам для поступления в Полицейское профтехучилище (PMYO) и Школу физкультуры и спорта (BESYO) на импровизированной тренировочной площадке в палаточном городке. Они используют мешки с углем и пластиковые бутыли для имитации реальных препятствий и весов, уточняет «‎Анадолу»‎.

«Мы используем мешки с углем в качестве препятствий»

Нурулла Джошкун выжил после разрушительных толчков 6 февраля и готовится к экзамену для поступления в полицейское училище. До трагедии он жил в районе Яйладаги. После землетрясения 6 февраля вся его семья была вынуждена перебраться в палаточный городок.

Собеседник «‎Анадолу»‎ признается, что хочет стать полицейским и для реализации своей мечты продолжает заниматься по программе курса, который был разработан учителями Центра народного образования Denizli Merkezefendi.

Полоса препятствий для тренировок проложена прямо в палаточном городке.

«Для прыжков мы используем мешки с углем, обычно они должны быть размером с понтоны. Пластиковые бутылки, которые мы обычно перетаскиваем, весят 15 кг, а для мужчин норматив около 30 кг. Мы используем их, потому что у нас нет иных средств», — пояснил Джошкун.

Он считает, что добьется успеха, если наилучшим образом использует свои возможности и будет усердно работать.

«Мои учителя погибли, мое обучение было прервано»

Сибель Озтопрак закончила среднюю школу в прошлом году. Ее дом сильно пострадал во время землетрясения, и она с семьей поселилась в палаточном городке.

Озтопрак также готовится к поступлению в полицейское училище, по ее словам, это ее детская мечта. Собеседница «‎Анадолу»‎ отмечает: она и многие ее сверстники не могут вернуться в свои дома и забрать учебники, поэтому их учеба осталась незавершенной.

«Я записалась на курс подготовки еще до землетрясения, начала усердно готовиться к экзамену, но, когда произошло землетрясение, весь тренировочный процесс был прерван. Наши тренеры погибли под завалами», — сообщила Озтопрак.

Учащиеся решили создать трассу для тренировок внутри палаточного городка при поддержке работающих там учителей.

«Наше тренировочное пространство очень узкое, наш запас книг тоже очень ограничен. Мы перетаскиваем пятилитровые бутыли в качестве веса, ставим мешки с углем в качестве препятствия. Если мы не будем проводить эти тренировки, мы останемся позади наших конкурентов. Мы пытаемся подготовиться к экзамену с ограниченными ресурсами, которые у нас есть», — пояснила Озтопрак.

По ее словам, она учится по заметкам, которые составила из видеороликов в Интернете, поскольку учебников для вступительного экзамена в полицию, который должен состояться 17-18 июня, у нее не осталось.

«Мы стараемся, чтобы они испытали атмосферу экзамена»

Учитель физкультуры Месут Олук в беседе с «‎Анадолу»‎ отметил, что после землетрясения он и другие педагоги приехали в Хатай по согласованию с Министерством образования и сразу же приступили к работе: организовали различные мероприятия для детей, пострадавших от землетрясения. Помимо этого учителя решили помочь учащимся в их подготовке к вступительным тестам.

«В палаточном городке мы увидели много студентов, желающих сдать экзамены. Некоторые из них признаются, что подали документы и взволнованы. Мы им говорим: «Хорошо, давайте разделим ваше волнение, давайте заставим вас испытать те же чувства, как если бы вы прямо сейчас сдавали экзамен — и построим тренировочные трассы прямо здесь». Мы установили эту трассу 4 дня назад. Наши друзья из областного управления молодежи и спорта прислали некоторые материалы. Конечно, мы подготовили трассу как могли, мы стараемся сделать всё, чтобы наши дети испытали атмосферу экзамена», — пояснил преподаватель.