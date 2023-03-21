«Уральская энергетическая строительная компания» (УЭСК) из РФ приобрела 58,41% акций компании «Электркишлоккурилиш» (АО «Elektr Qishloq Qurilish») — крупного строителя электросетей Узбекистана. Приобретенная доля принадлежала государству. Сумма сделки превышает 93,2 млрд сумов (более $8 млн). Об этом сообщает инвестиционная компания Uz Assets при республиканском агентстве госактивов.

Uz Assets уточняет: контрольный пакет акций «Электркишлоккурилиш» выставили на продажу в ноябре 2021 года. Во время рассмотрения заявок консультанты изучили портфолио компаний, в частности, на предмет соответствия санкционным требованиям. Это было нужно, чтобы убедиться, что инвесторы не входят в санкционные списки ЕС, США и крупных международных финансовых учреждений.

Среди семи заявок инвесторов наиболее выгодным стало предложение компании УЭСК — ценовые параметры российского производителя превысили результаты независимой оценки.

В сообщении Uz Assets также говорится: компания рассчитывает, что в будущем россияне сохранят устойчивое развитие «Электркишлоккурилиш» и смогут сделать предприятие одним из крупнейших в республике в сфере строительства электросетей с различным напряжением.

«Электркишлоккурилиш» — основной подрядчик по строительству электросетевых объектов напряжением до 500 кВ в Центральной Азии. В ее портфолио есть проекты для «Лукойл», Hyundai Engineering, Hengyuan Group Co. и других известных заказчиков.

Фирма была создана 1936 году как трест по электрификации сельского хозяйства Узбекистана, в 1998-м преобразована в акционерное общество. Сегодня в ее структуру входят Наманганский завод металлоконструкций, Кувасайский завод железобетонных изделий, управление производственно-технологической комплектации в Ташкенте и прочие активы.

УЭСК — компания со штаб-квартирой в Екатеринбурге, основанная в 1940-х. Предприятие занимается проектированием и возведением объектов энергоснабжения как в России, так и за рубежом.