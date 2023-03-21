ПОЛИТИКА
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В Шанлыурфе более 250 автомобилей затопило в подземном гараже
Более 250 автомобилей вывезли из затопленного гаража в Шанлыурфе. На видео с дрона виден масштаб ущерба от наводнения. Проливные дожди обрушились на Шанлыурфу и Адыяман на юго-востоке Турции на прошлой неделе. Сообщается, что число погибших в двух провинциях возросло до 18 человек. 6 февраля этот же регион потрясли масштабные подземные толчки, унесшие жизни более 50 тыс. человек. #trtнарусском #Турция #Шанлыурфа #Адыяман #дожди #потоп #наводнения #автомобиль #автомобили #дрон #ущерб #тртнарусском #trtrussian
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21 марта 2023 г.
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