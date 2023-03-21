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Евросоюз собрал 7 млрд евро на помощь Турции и Сирии
7 млрд евро на восстановление Турции и Сирии после разрушительного землетрясения 6 февраля пообещали выделить в Брюсселе на международной донорской конференции под руководством Европейского Союза. В результате бедствия в 11 турецких провинциях погибли более 50 тыс. человек. Ранее в Анкаре оценили нанесенный стихией ущерб в 103,6 миллиардов долларов. #Турция #ЕС #помощь #Брюссель #землетрясение #Бельгия #безкомментариев #TurkiyeQuakes #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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21 марта 2023 г.
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