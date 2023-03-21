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Президент Эрдоган поблагодарил партнеров из ЕС за солидарность
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил участников Международной конференции доноров, организованной Европейской комиссией и шведским председательством в Совете ЕС для поддержки пострадавших от разрушительных землетрясений на юге Турции. В рамках форума приняли решение о выделении 7 млрд евро на помощь в восстановлении Турции и Сирии. В результате бедствия в двух странах погибло более 56 тыс. человек. #Турция #Брюссель #Эрдоган #РеджепТайипЭрдоган #президентТурции #Бельгия #землетрясение #помощь #ЕС #солидарность #TurkiyeQuakes #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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21 марта 2023 г.
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