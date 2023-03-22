20 марта власти Великобритании заявили, что крайне правому датскому политику Расмусу Палудану будет отказано во въезде из-за его планов провести провокационные акции по сожжению Корана. Об этом пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Отвечая на вопрос члена парламента от лейбористской партии Уэйкфилда Саймона Лайтвуда, глава МВД Британии Том Тугендхат заявил: Палудан был добавлен в «список предупреждений» и не будет допущен в страну из-за его планов сжечь священную книгу мусульман.

«Крайне правый исламофобный датский политик Расмус Палудан заявил, что собирается отправиться из Дании в Уэйкфилд с единственной целью — сжечь Коран в общественном месте», — сказал Лайтвуд, выступая в Палате общин.

«Г-н Палудан ранее был заключен в тюрьму в Дании за свои ненавистнические и расистские заявления. Он опасный человек, которого нельзя пускать в эту страну. Может ли министр внутренних дел заверить меня и мою общину в том, что правительство принимает меры для предотвращения этого (его визита)?» — задал вопрос Лайтвуд.

Министр Тугендхат заверил, что Палудан не будет допущен в страну за акт сожжения копии Корана.

«Теперь я сообщаю палате, что г-н Палудан был добавлен в список предупреждений, и поэтому его поездка в Соединенное Королевство не будет способствовать общественному благу, и потому ему не будет разрешен доступ (в страну)», — сказал Тугендхат.

В минувшие выходные Палудан в своих соцсетях сообщил, что намерен отправиться в английский город Уэйкфилд, чтобы сжечь копию Корана в первый день священного месяца Рамадан.

Палудан, лидер ультраправой датской партии «Страм Курс» («Жесткая линия»), в январе сжег копию Корана возле посольства Турции в Стокгольме. Его провокационная акция проходила под защитой полиции и с разрешения шведских властей.

Спустя неделю после инцидента в Стокгольме Палудан сжег копию священной книги мусульман перед мечетью в Дании — это вызвало осуждение со стороны многих стран с мусульманским большинством, включая Турцию.

Как ранее писал TRT на русском, МИД Турции решительно осудил сожжение Корана датским ультраправым политиком перед посольством в Стокгольме.

«Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение на нашу священную книгу Коран сегодня в Швеции, несмотря на наши неоднократные предупреждения ранее», — говорится в заявлении МИД Турции.

«Разрешение этого антиисламского акта, направленного против мусульман и оскорбляющего наши священные ценности, под видом «свободы выражения мнений» совершенно неприемлемо. Это прямое преступление на почве ненависти», — уточнили в МИД.