Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин написал письмо главе Минобороны РФ Сергею Шойгу в связи с обстановкой в Бахмуте. Он попросил министра сделать все возможное, чтобы не дать «‎отрезать» наемников «Вагнера» от основных частей вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба бизнесмена.

В письме Пригожин уточняет, что на сегодняшний день ЧВК «Вагнер» контролирует около 70% Бахмута. Однако в конце марта-начале апреля, как говорится в обращении, вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют «начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары», чтобы «отрезать» подразделения ЧВК от основных сил ВС РФ.

«Прошу вас принять все необходимые меры для предотвращения отсечения ЧВК «Вагнера» от основных сил ВС РФ, что приведет к негативным последствиям для СВО (специальной военной операции)», — написал Пригожин.

ЧВК «‎‎Вагнер» возглавляет наступление на города на востоке Украины, включая Бахмут в Донецкой области — крупный транспортный узел, через который украинские войска на Донбассе снабжаются оружием, военной техникой и боеприпасами.

Боевые действия в районе Бахмута идут с лета 2022 года. Пригожин неоднократно заявлял, что в Бахмуте идут «тяжелейшие бои». 6 марта командование ВСУ поддержало «дальнейшее усиление позиций» в регионе. Украинский гарнизон, сообщал Пригожин, постоянно получает новое подкрепление. По его оценке, в Бахмуте находится от 12 тыс. до 20 тыс. украинских бойцов.

13 марта, как отмечает агентство «‎Анадолу»‎, Пригожин заявил, что ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области Украины «‎‎сложная, очень сложная», «и чем ближе мы к центру города, тем тяжелее бои».