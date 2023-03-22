ПОЛИТИКА
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В Бирмингеме подожгли мусульманина, когда он возвращался домой из мечети
Неизвестный обрызгал пожилого мусульманина неким горючим веществом и поджег. У мужчины серьезные ожоги лица. Это произошло в Бирмингеме 20 марта. Пострадавший возвращался домой из мечети на Дадли-роуд. Полиция Уэст-Мидлендса начала расследование. Мотивы нападения неизвестны. #trtнарусском #бирмингем #исламофобия #великобритания #британия #мусульманин #тртнарусском #trtrussian
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22 марта 2023 г.
Истории
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