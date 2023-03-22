В Бирмингеме подожгли мусульманина, когда он возвращался домой из мечети

Неизвестный обрызгал пожилого мусульманина неким горючим веществом и поджег. У мужчины серьезные ожоги лица. Это произошло в Бирмингеме 20 марта. Пострадавший возвращался домой из мечети на Дадли-роуд. Полиция Уэст-Мидлендса начала расследование. Мотивы нападения неизвестны. #trtнарусском #бирмингем #исламофобия #великобритания #британия #мусульманин #тртнарусском #trtrussian