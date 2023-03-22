Почему в Молдове растет напряженность?

Молдова переживает один из самых сложных этапов со времени обретения независимости. С начала полномасштабного вторжения России в Украину ситуация в республике стала особенно нестабильной: масштабные хакерские атаки, массовые протесты, политические дрязги, сепаратизм. Власти даже говорят о попытках госпереворота. Кто может стоять за происходящим и к чему это может привести? #trtнарусском #Молдова #Россия #Украина #нестабильность #хакерскиеатаки #хакеры #хакер #сепаратизм #госпереворот #тртнарусском #trtrussian