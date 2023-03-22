13 погибших и не менее 160 раненых в результате землетрясения в Пакистане и Афганистане

В Пакистане и Афганистане жертвами землетрясения 6,5 баллов стали по меньшей мере 13 человек, еще более 160 получили ранения. Есть разрушения домов. Подземные толчки с эпицентром на северо-востоке Афганистана, рядом с границей с Пакистаном и Таджикистаном, произошли вечером 21 марта. Их также ощутили в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, Туркменистане и Индии. #пакистан #афганистан #землетрясение #узбекистан #таджикистан #казахстан #индия #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian