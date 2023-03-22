ПОЛИТИКА
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В Ижевске студент предложил обняться всем, кто против войны в Украине
В Ижевске 20-летний студент Никита Горбунов вышел на центральную площадь города с плакатом «Обними, если против войны». За 1 час и 8 минут, которые он успел простоять на улице, к нему подошли и обняли его около 50 человек. Вскоре полиция задержала активиста. Позже его отпустили, но выписали штраф в 30 тыс. рублей, или 390 долларов. #trtнарусском #Украина #Ижевск #война #студент #активист #НикитаГорбунов #обними #штраф #тртнарусском #trtrussian
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22 марта 2023 г.
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