Севастополь атаковали украинские дроны?

В Крыму снова неспокойно. В севастопольской бухте этим утром уничтожили три украинских морских дрона, сообщил российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. Очевидцы рассказывают, что слышали громкие взрывы и артиллерийские выстрелы. Накануне ночью 20 марта российские ПВО отразили атаку украинских дронов в Джанкое. #trtнарусском #украина #крым #Севастополь #джанкой #дроны #беспилотники #россия #трт #новости