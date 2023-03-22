ПОЛИТИКА
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Севастополь атаковали украинские дроны?
В Крыму снова неспокойно. В севастопольской бухте этим утром уничтожили три украинских морских дрона, сообщил российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев. Очевидцы рассказывают, что слышали громкие взрывы и артиллерийские выстрелы. Накануне ночью 20 марта российские ПВО отразили атаку украинских дронов в Джанкое. #trtнарусском #украина #крым #Севастополь #джанкой #дроны #беспилотники #россия #трт #новости
крым / Others
22 марта 2023 г.
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