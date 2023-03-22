ПОЛИТИКА
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Мечети Стамбула подготовили к месяцу Рамадан
В мечети Эйюп Султан в рамках подготовки к месяцу Рамадан сотрудники муниципалитета провели генеральную уборку. На ковры нанесли розовую воду, чтобы в течение всего священного месяца они источали приятный аромат.Также на площади перед мечетью расстелют ковры, чтобы больше людей могли совершать таравих-намаз. #Турция #Стамбул #ЭйюпСултан #мечеть #Рамадан #уборка #подготовка #розоваявода #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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22 марта 2023 г.
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