Мечети Стамбула подготовили к месяцу Рамадан

В мечети Эйюп Султан в рамках подготовки к месяцу Рамадан сотрудники муниципалитета провели генеральную уборку. На ковры нанесли розовую воду, чтобы в течение всего священного месяца они источали приятный аромат.Также на площади перед мечетью расстелют ковры, чтобы больше людей могли совершать таравих-намаз. #Турция #Стамбул #ЭйюпСултан #мечеть #Рамадан #уборка #подготовка #розоваявода #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian