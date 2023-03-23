Россия планирует укреплять и увеличивать научный обмен с Китаем. В российских высших учебных заведениях обучается 37 081 студент из Китая. Об этом пишет российская газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Издание уточняет: цифры приводятся по состоянию на октябрь 2022 года и включают в себя обучающихся в том числе в зарубежных филиалах российских вузов и совместных с КНР образовательных организациях. «‎Ведомости»‎ отмечают: большая часть студентов (35,3 тыс.) обучаются на платной основе, всего 1729 учащихся получают образование на бюджетной основе.

В 2021 году в России обучалось 35 352 китайских студента, сообщили в Минобрнауки.

Представитель ведомства сообщил «‎Ведомостям»‎, что Москва настроена и дальше увеличивать образовательные обмены с КНР.

Наибольшей популярностью у китайских студентов пользуются университеты Москвы и Санкт-Петербурга. В первую пятерку вошли:

● Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова

● Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) им. Петра Великого)

● Российский государственный педагогический университет (РГПУ) им. А. И. Герцена

● Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина

● Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ).

Специальности, по которым обучаются в РФ студенты из КНР: филология, лингвистика, языкознание и литературоведение, зарубежное регионоведение, экономика, электроэнергетика и электротехника, педагогическое образование, международные отношения, теплоэнергетика и теплотехника, прикладная математика и информатика, а также менеджмент, отмечают «‎Ведомости»‎.