Землетрясения 6 февраля нанесли ущерб посевам, животноводству, запасам продовольствия, а также сельскохозяйственной инфраструктуре Турции на сумму свыше $6,7 млрд. Об этом сообщает агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Представитель ФАО в Турции Виорел Гуту сообщил, что после землетрясений организация находилась в пострадавших провинциях и тесно сотрудничала с Турецким управлением по стратегии и бюджету и Министерством сельского хозяйства для оценки ситуации.

«Первоначальный отчет ФАО об оценке воздействия показал, что землетрясения вызвали невообразимые разрушения в 11 провинциях, затронув 14,6 млн человек», — уточнил Гуту.

«На эти 11 провинций приходится 20% сельскохозяйственного производства Турции, 15% аграрного ВВП, 18,7% экспорта сельскохозяйственной и лесной продукции. Эти регионы вносят значительный вклад во внутреннее потребление и экспорт», — добавил представитель ФАО.

По его словам, организация разрабатывает структуру для определения приоритетных потребностей и оказания немедленной поддержки четырем наиболее пострадавшим провинциям: Хатай, Адыяман, Кахраманмараш и Малатья. Также ФАО планирует оказать помощь двум районам провинции Газиантеп для решения возникших после землетрясений проблем. В среднесрочной и долгосрочной перспективе организация ООН сместит акцент с реагирования на упреждающее поддержание, восстановление и улучшение агропродовольственных систем и источников средств к существованию в сельской местности, подчеркнул Гута.

Чиновник добавил: для достижения этой цели ФАО будет продвигать инновационные подходы и инвестировать в технологии и климатически оптимизированное сельское хозяйство.