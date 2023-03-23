В Килисе у пятивековой мечети обвалилась часть стены

В Килисе в мечете Акджурун, которой не меньше 500 лет, обвалилась стена, жертв нет. Здание пострадало при землетрясении 6 февраля и с тех пор не использовалось. На место прибыли муниципальные службы, решается вопрос о реставрации. #TurkiyeQuakes #Турция #землетрясение #Килис #мечеть #стена #обвалилась #землетрясение #Акджурун #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian