ПОЛИТИКА
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В Килисе у пятивековой мечети обвалилась часть стены
В Килисе в мечете Акджурун, которой не меньше 500 лет, обвалилась стена, жертв нет. Здание пострадало при землетрясении 6 февраля и с тех пор не использовалось. На место прибыли муниципальные службы, решается вопрос о реставрации. #TurkiyeQuakes #Турция #землетрясение #Килис #мечеть #стена #обвалилась #землетрясение #Акджурун #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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23 марта 2023 г.
Истории
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