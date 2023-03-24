ПОЛИТИКА
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Первый в году сухур в пострадавших от землетрясения регионах
Пострадавшие от землетрясения 6 февраля в Турции провели первый сухур (прием пищи до рассвета во время поста). В Хатае, Адыямане и других городах для постящихся установили палатки-столовые, в которых раздают еду на сухур и ифтар (прием пищи после заката солнца во время поста). В этом году священный для мусульман месяц Рамадан начался 23 марта. #Турция #Хатай #Адыяман #Рамадан #сухур #пост #ураза #оруч #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
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24 марта 2023 г.
Истории
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