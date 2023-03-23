ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Мусульмане совершили первый таравих в Рамадан
Накануне первого дня поста мусульмане собрались в мечетях по всему миру на первую ночную молитву Таравих. Она проводится только во время Рамадана. Особенно ценен этот намаз, если совершается коллективно. Во время молитвы читается весь Коран — частями каждый день до завершения месяца поста. Как прошел первый Таравих в разных городах — в нашей подборке #Рамадан #таравих #намаз #мечеть #пост #Коран #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian
trtrussian / Others
23 марта 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us