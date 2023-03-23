Мусульмане совершили первый таравих в Рамадан

Накануне первого дня поста мусульмане собрались в мечетях по всему миру на первую ночную молитву Таравих. Она проводится только во время Рамадана. Особенно ценен этот намаз, если совершается коллективно. Во время молитвы читается весь Коран — частями каждый день до завершения месяца поста. Как прошел первый Таравих в разных городах — в нашей подборке #Рамадан #таравих #намаз #мечеть #пост #Коран #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian