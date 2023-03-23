Кадры спасения пострадавших после ракетного удара по многоэтажному дому в Запорожье

В Сети появилось видео с нагрудной камеры полицейского, который эвакуировал пострадавших из разрушенного ракетным ударом многоэтажного дома в Запорожье. По информации местных властей, российские войска выпустили 6 ракет РСЗО «Торнадо-С». Одна из них попала в два многоэтажных дома. Погиб 1 человек, 34 ранены. #Украина #Запорожье #ракета #Торнадо #РСЗО #обстрел #эвакуация #Россия #война #РФ #российскаяармия #ВСУ #безкомментариев #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian