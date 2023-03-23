На спасателя упал холодильник во время поисковой операции в Перу

В Лиме во время поиска пропавших без вести на месте обрушения жилого дома на одного из спасателей упали холодильник и обломки стены. Пострадавший находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как стабильное. В Перу с начала года не прекращаются наводнения и оползни, которые вызваны проливными дождями. С января в стране погибли 65 человек, тысячи пострадали. #Перу #Лим #спасатель #наводнения #пострадал #холодильник #обломкистены #тртнарусском #trtнарусском #trtrussian