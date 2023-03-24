ПОЛИТИКА
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Многие мусульмане Украины встречают Рамадан на линии фронта
Бывший муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма», а с началом полномасштабной войны водитель-парамедик в вооруженных силах Украины Саид Исмагилов поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. Свое видеообращение Исмагилов записал из самой горячей точки фронта — Бахмута, за который больше полугода идут самые ожесточенные бои. #trtнарусском #украина #бахмут #исмагилов #рамадан #поздравление #донецкаяобласть #ВСУ #СаидИсмагилов #бывшиймуфтий #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian
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24 марта 2023 г.
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