Многие мусульмане Украины встречают Рамадан на линии фронта

Бывший муфтий Духовного управления мусульман Украины «Умма», а с началом полномасштабной войны водитель-парамедик в вооруженных силах Украины Саид Исмагилов поздравил мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. Свое видеообращение Исмагилов записал из самой горячей точки фронта — Бахмута, за который больше полугода идут самые ожесточенные бои. #trtнарусском #украина #бахмут #исмагилов #рамадан #поздравление #донецкаяобласть #ВСУ #СаидИсмагилов #бывшиймуфтий #безкомментариев #тртнарусском #trtrussian